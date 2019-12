Boris Johnson tenta mudar foco das eleições para a imigração

A 48 horas das eleições, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantiu que vai baixar os número da imigração depois do Brexit. A atitude foi vista como forma de contornar as críticas de que tinha vindo a ser alvo, pela forma como reagiu à fotografia de um rapaz de 4 anos doente que esteve deitado no chão do hospital de Leeds.

