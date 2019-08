Há uma nova escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas no valor de 300 mil milhões de dólares. A taxa entrará em vigor em setembro, mas Wall Street e as bolsas asiáticas afundaram, um sinal de como este braço de ferro entre as duas maiores economias do planeta está a ter impacto na desaceleração da economia mundial.