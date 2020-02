Braço político do IRA vence eleições na Irlanda

As eleições legislativas de domingo, na Irlanda, tiveram um resultado histórico. O Sinn Fein, partido que defende a união das duas Irlandas, foi o partido mais votado. Esta é a primeira vez em quase cem anos de independência do país em que o controlo da política irlandesa poderá escapar aos dois partidos tradicionais do centro-direita.

