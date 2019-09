Centenas de pessoas juntaram-se em frente à assembleia legislativa do Rio de Janeiro estão em protesto depois da morte de Ágatha Félix.

A menina, de apenas oito anos, voltava para casa com a mãe, na localidade conhecida como Fazendinha, no Complexo do Alemão, quando foi atingida por um tiro.

Familiares e testemunhas garantem que a bala foi disparada pela polícia militar.