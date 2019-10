Brexit: Governo britânico quer posto fronteiriço entre as duas Irlandas

O Governo britânico quer colocar postos alfandegários longe da fronteira com a Irlanda. A proposta faz parte do plano enviado por Londres para Bruxelas para resolver o impasse do Brexit e foi tornado público pela televisão pública irlandesa.

Boris Johnson começou o dia a desmentir a notícia e acabou a confirmá-la. O Governo irlandês já veio dizer que o controlo fronteiriço entre as duas Irlandas está fora de questão.

