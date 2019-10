Inaceitável. Assim foi recebido em Bruxelas o plano do governo britânico para resolver o impasse do Brexit.

O pomo da discórdia está na proposta de criar controlos aduaneiros na Irlanda do Norte, o que é visto pela União Europeia como o regresso da fronteira entre as duas Irlandas. No parlamento de Londres, Boris Johnson afirmou que o seu plano é uma tentativa genuína de evitar o absimo.

Sobre "2ª hora"