Brexit: negociações entre Londres e Bruxelas antes da cimeira europeia

Em Bruxelas está em curso uma maratona de discussões na tentativa de se alcançar um acordo com o Reino Unido sobre o Brexit antes da cimeira europeia marcada para quinta-feira. Vários líderes e fontes da União Europeia mostram-se confiantes com as negociações e acreditam que um acordo poderá surgir antes do dia 31.

