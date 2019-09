Um Brexit sem acordo poderá causar sérios problemas no abastecimento de comida, medicamentos e combustível no Reino Unido. Pode também dar origem a manifestações em todo o país e ao aumento da desordem pública. O cenário é descrito num relatório secreto que o governo britânico foi obrigado a divulgar pelo parlamento, depois de partes do documento terem sido publicados na imprensa, no passado mês de agosto.