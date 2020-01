Câmaras ocultas mostram "hospitais diferentes" em Wuhan

Na China, já morreram 41 pessoas por causa do coronavírus. Entre as vítimas mortais figura um médico do hospital de Wuhan, o epicentro do surto. Apesar da gravidade da situação, as imagens distribuídas pela agência pública de notícias chinesa não condizem com os vídeos que circulam nas redes sociais.

