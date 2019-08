No Alasca, dois canoístas escaparam com vida ao colapso de parte de um glaciar. Quando se aperceberam que parte deste glaciar ia cair, filmaram e acabaram por ser atingidos pela grande onda que se formou com a queda. É um fenómeno raro, mas cada vez mais frequente, por causa das elevadas temperaturas registadas no Alasca, uma consequência do aquecimento global.