Cessar-fogo na Turquia não está a ser inteiramente respeitado

O cessar-fogo no norte da Síria começou há 24 horas e não foi inteiramente respeitado, em particular em Ras al-Ain, junto à fronteira. O presidente da Turquia diz que se os Estados Unidos não cumprirem a promessa de retirar os combatentes curdos da zona de segurança até terça-feira, a operação turca vai ser retomada com mais determinação.

