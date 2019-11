Chile: dia após dia o descontentamento ganha cada vez mais força

No Chile, depois da gota de água que fez transbordar a revolta, nada do que o presidente Sebastian Piñera faça parece conter o desagrado da população.

Voltaram à rua sexta e sábado milhares de pessoas, com protestos generalizados sobre as condições de vida e até os reformados se juntaram às manifestações para denunciaram as pensões muito pobres.

A polícia voltou a reagir em força.

