China é o país mais poluidor, mas lidera em energias renováveis

A China é o maior poluidor do planeta com uma quota de 35% das emissões globais com efeito estufa.

O papel da china é crucial neste combate às alterações climáticas, e os últimos dados mostram como os chineses são o país que mais investe em energias renováveis e que, na prática, está a liderar a transição energética.



