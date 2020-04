China regista primeiro dia sem vítimas mortais desde o final de janeiro

Pela primeira vez desde o final de janeiro, a China registou um dia sem qualquer vítima mortal, o que para muitos está a ser interpretado como um sinal de otimismo que ainda não se vive noutras partes do mundo.

Em França, as autoridades avisam que o período de confinamento deverá ser alargado e foram proíbidas atividades desportivas fora de casa.

Na Alemanha, as autoridades também encaram a evolução da pandemia com cautela e no Japão iniciou-se um mês de estado de emergência.

