Cimeira do Clima: Sánchez diz que só os fanáticos não acreditam nas alterações climáticas

Pedro Sánchez, o anfitrião da Cimeira do Clima, diz que hoje só um punhado de fanáticos continua a negar a evidência de que as alterações climáticas são provocadas por mão humana.



É uma crítica direccionada a Donald Trump e à decisão de abandonar o Acordo de Paris.

Já António Costa repetiu a urgêrcia de agir rapidamente, e sublinha que, no ano passado, Portugal reduziu as emissões de gases poluentes três vezes mais do que a média europeia.



