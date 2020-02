Coronavírus: 39 novos casos a bordo do cruzeiro em quarentena no Japão

Foram diagnosticados 39 novos casos de coronavírus no navio cruzeiro, em quarentena, no Japão, no porto de Yokohama. Sobe assim para 175 o número de infetados, no navio "Diamond Princess" com 3700 pessoas a bordo.

