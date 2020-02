Coronavírus: China regista quase 3 mil novas infeções em apenas 24 horas

No dia em que o número de mortos do novo coronavírus subiu para 304, surgiu um novo dado que tem gerado preocupação entre as autoridades: 3 mil novos casos em apenas um dia.

O esforço das autoridades chinesas tem sido enorme. De tal forma, que amanhã começa a funcionar em Wuhan um hospital de campanha construído a uma velocidade relâmpago.

