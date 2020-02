Coronavírus: Itália e Coreia do Sul são pontos mais preocupantes fora da China

Mais de dez cidades italianas estão em quarentena por causa do coronavírus. As zonas mais críticas estão isoladas, com as entradas e saídas controladas pelas autoridades. Três jogos de futebol da Série A foram cancelados e missas também não se realizam.

Com duas mortes registadas e mais de 100 pessoas infetadas nas regões da Lombardia e Veneto, itália é o país europeu mais afetado pelo surto viral, mas pelo resto do mundo a preocupação também aumenta: na Coreia do Sul, o nível de alerta passou para o mais elevado.

