Covid-19: “A cidade está completamente deserta”, português em Itália relata quarentena

Muitos portugueses foram apanhados de surpresa pela quarentena decretada pelo governo de Giuseppe Conte. Miguel Nuno Sousa, um professor de golfe português, relatou à TVI o ambiente que se vive em Biella, na região de Piemonte, a cerca de 75 km de Turim, em Itália.

Sobre "25ª Hora"

Tempo de olhar o dia que passou e antecipar o novo tempo que está a chegar. À meia-noite, todas as noites, a 25ª Hora faz a diferença nos dias.



Para nós, o dia não tem apenas 24 Horas. Reunimos jornalistas, comentadores e reportagens porque acreditamos que as notícias da noite não são apenas as notícias do dia.