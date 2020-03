Covid-19: a homenagem dos italianos aos profissionais de saúde

Os números que vão chegando de Itália dão conta da situação de extrema gravidade que o país atravessa por causa do Covid-19.

Este domingo morreram mais 175 pessoas e foram identificados quase 3.000 novos casos.

Num país sob quarentena, os italianos resistem a esta crise unidos: este sábado, saíram às janelas e varandas para agradecer aos profissionais de saúde que trabalham sem descanso há semanas.

