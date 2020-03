Covid-19 em Itália: 25 mil milhões de euros para compensar perdas dos empresários

O governo italiano vai desbloquear 25 mil milhões de euros para compensar as perdas económicas.

Com o país mergulhado numa quarentena geral, os negócios estão a afundar.

Nesta quarta-feira no Vaticano também não houve a habitual audiência com o Papa, mas o chefe da igreja católica enviou uma mensagem em vídeo a todo o mundo em solidariedade para com os doentes.

