Covid-19 em Itália: motins em várias prisões já fizeram seis mortos

O governo italiano estendeu as medidas de contenção vividas nas zonas vermelhas, a toda a Itália. São agora proibidas viagens que não sejam por motivos de trabalho ou de saúde.

O primeiro-ministro pede que todas as pessoas permaneçam em casa e todas as escolas do país vão ser fechadas até dia 3 de abril.

Itália é o o segundo país com mais infetados por coronavírus em todo o mundo, a seguir à China.

Foram registadas até ao momento 463 mortes e mais de 9 mil pessoas infetadas.

