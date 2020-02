Covid-19: oito mortos em 24 horas em Itália

Na Europa, todas as atenções estão então centradas em Itália. Morreram mais oito pessoas nas últimas 24 horas por causa do coronavírus. O número total de mortes é agora de 29. As infeções confirmadas já ultrapassam as mil. Itália é o primeiro país não asiático a passar esta barreira.

Mesmo assim, as autoridades italianas anunciaram medidas para a normalização parcial da vida nas zonas afetadas.

No resto da Europa, foram detetados 92 casos. Mas não há registo de novas mortes.

