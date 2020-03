Covid-19: OMS preocupada com a escassez de máscaras a nível global

A Organização Mundial da Saúde está preocupada com a falta de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção a nível global. Nos locais onde o vírus mais mata fora da China, as situações mais alarmantes registam-se no Irão e na Coreia do Sul, onde milhares de pessoas continuam à espera de ser internadas no hospitais.

Sobre "Jornal da Uma"