Covid-19: quebrar quarentena sem justificação pode ser considerado crime

Em Itália, estão a ser tomadas medidas extremas para conter o novo coronavírus. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou a proibição de circulação, em todo o país. São 60 milhões de pessoas impedidas de viajar pelo território italiano.

