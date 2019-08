Um avião despenhou-se, este domingo de manhã, na Suíça, e provocou a morte a dois adultos e uma criança. O acidente ocorreu em Simplon Pass.

A aeronave saiu do aeródromo no cantão de Vaud cerca das 09:00, hora local, e seguia com destino a Itália.

Por motivos desconhecidos, a aeronave despenhou-se e acabou por se incendiar. De acordo com testemunhas, houve várias explosões antes do aparelho cair.

As autoridades locais estão a investigar o incidente. A polícia está a proceder à identificação oficial das vítimas.