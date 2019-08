São cada vez mais os meios que chegam para combater os incêndios na Amazónia, mas a revolta com a situação é geral. No Rio de Janeiro, uma grande manifestação condenou as políticas ambientais de Jair Bolsonaro. Num desastre que deu origem a uma forte pressão internacional, o ministro da Educação brasileiro subiu o tom e insultou o presidente francês, Emmanuel Macron