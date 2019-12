Depois de Greta, os Extinction Rebellion em Madrid pelo clima

Na cimeira do clima foram divulgados dois estudos sobre alterações climáticas. Um primeiro relatório diz que até 2030 as emissões de dióxido de carbono têm de baixar 45%. Um outro revela que os oceanos perderam 2% de oxigénio nas últimas décadas. No exterior, prosseguiram as manifestações de quem exige medidas imediatas a favor do planeta.

Sobre "Jornal das 8"