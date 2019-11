Dia dos Mortos no México é celebrado em festa, comida e gargalhadas

O Dia dos Mortos é celebrado em festa, com música, desfiles, comida e garagalhadas num único país do mundo.

No México, o dia 2 de novembro é um dia de festa, porque a cultura mexicana considera que as pessoas só morrem quando deixam de ser recordadas com carinho e alegria.

