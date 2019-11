Eleições em Espanha: Vox sobe para a terceira força política nas sondagens

Está a meio a campanha eleitoal em Espanha, para as quartas eleições em quatro anos.

No entanto, as sondagens apontam para um novo impasse. A principal mudança é a subida do Vox.

Este partido de extrema-direita entrou para o parlamento apenas em abril e é já a terceira maior força política.

O PSOE, partido do governo em funções, atribui a responsabilidade desta subida ao Partido Popular.

