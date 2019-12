Eleições no Reino Unido: Boris é o favorito, mas pode falhar a maioria absoluta

O Reino Unido vai a votos, nas eleições que podem ser o passo decisivo para o Brexit. É isso que Boris Johnson promete já para 31 de janeiro, desde que o partido conservador tenha maioria absoluta. A mais recente projecção aponta para uma vitória dos conservadores com maioria absoluta, 43% contra 34 % do Partido Trabalhista. Mas a diferença tem estreitado nos últimos dias, e o primeiro-ministro repete que as eleições não podiam ser mais renhidas.