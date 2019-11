Em 40 anos de democracia, nunca houve um governo de coligação em Espanha

O governo das esquerdas, se vier a governar, será algo histórico. Em 40 anos de democracia, nunca houve um governo de coligação a mandar em Espanha. Pedro Sánchez e Pablo Iglesias gastaram quase meio ano a tentar um entendimento após as eleições de abril. Agora, nem 48 horas depois do resultado das eleições de domingo, não só têm acordo, como o Podemos estará no futuro executivo.

