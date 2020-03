Em duas semanas, coronavírus em Itália matou quase 200 pessoas

O número de mortos por coronavírus em Itália subiu para 197 e há agora mais de 4.600 casos em todas as regiões do país.

O país está na linha da frente do surto do novo cornavírus na Europa, mas a epidemia continua a espalhar-se pelo resto do continente, com mais mortes em vários países, como Espanha, Reino Unido e França, onde começaram a ser encerradas escolas.

