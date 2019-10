"Escândalos" tramam comissária europeia indicada por Macron

Parlamento Europeu rejeitou a nomeação de Sylvie Goulard como comissária europeia do Mercado Interno no futuro executivo de Ursula Von der Leyen. Em causa o escândalo de empregos fictícios no PE e por ter trabalhado para um centro de estudos americano, com um elevado salário, enquanto era deputada europeia.

