Espanha está ainda mais fragmentada do que nas anteriores eleições

Depois das eleições deste domingo, os espanhóis continuam mergulhados na incerteza de como sair do impasse político em que se encontram há quatro anos. Os resultados do escrutínio são ainda mais fragmentados do que em abril, tal como a esperança de que haja uma solução para breve.

Sobre "Jornal das 8"