Especialista britânico diz que números de coronavírus podem ser muito superiores aos divulgados

O número oficial de vítimas mortais do novo coronavírus superou o meio milhar na China e as autoridades dizem que há mais de 28 mil pessoas infetadas. Mas um especialista britânico considera estes dados muito aquém da realidade, estimando que haja dez vezes mais casos dos que os reportados e que o número de infetados está a duplicar a cada cinco dias. Seja qual for a dimensão real da situação, o presidente chinês considera que exige uma "guerra popular".

