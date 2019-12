Esquerda acusa Governo de compactuar com "nova Cimeira das Lajes"

O primeiro-ministro de Israel está em Portugal para um encontro com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

A reunião servirá para debater a situação do Irão e a promessa de anexação do vale do Jordão, território que está na origem do conflito com a Palestina

O tema foi levado ao Parlamento pela esquerda, que acusa o governo de estar a pactuar com os preparativos para uma ofensiva israelita.

