Estados Unidos apoiam protestos contra corte da internet no Irão

As autorides iranianas acusam os Estados Unidos de ingerência no país, numa altura em que sobem de tom os protestos nas ruas contra a escalada nos preços dos combustíveis.



Os Estados Unidos renovaram o apoio ao povo iraniano através do Twitter, as autoridades de Teerão não gostaram e relembraram aos cidadãos que os norte-americanos só querem relançar o caos no país.

o Governo cortou a internet, um dos meios usados pelos manifestantes para mostrar ao mundo o que se está a passar no país.

Mesmo assim, há quem consiga furar o bloqueio.



Sobre "Jornal das 8"