Estudantes cercados pela polícia na Universidade Politécnica de Hong Kong

Mais um capítulo nos confrontos de Hong Kong. Desta vez, centenas de manifestantes pró-democracia ficaram cercados dentro da Universidade Politécnica.

A polícia impediu todas as tentativas de fuga com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Há registo de centenas de manifestantes detidos.

Esta luta pela liberdade que tem levado para as ruas de Hong Kong uma onda de violência, dura já há mais de seis meses.

