Estudo revela que Covid-19 está há mais tempo em Espanha do que se pensava

Em Espanha, um estudo genético revela que o novo coronavírus está há mais tempo no território do que se pensava e não se espalhou através de um único paciente.

Com parte da Europa a pensar aligeirar o distanciamento social, a chanceler Angela Merkel avisa que a pandemia está apenas no início e as autoridades de saúde britânicas dizem que as medidas deverão continuar a ser implementadas durante pelo menos um ano.

Sobre "Jornal das 8"