Faltam apenas três dias para as eleições no Reino Unido

O Partido Conservador mantém uma vantagem entre os oito e os 15 pontos sobre o Partido Trabalhista, de acordo com as últimas sondagens. No entanto, o primeiro-ministro Boris Johnson diz que vão ser eleições renhidas e confessa-se nervoso. Talvez, por isso, o líder conservador tenha feito mais uma promessa que contraria o seu próprio acordo do Brexit.

