Família de "El Chapo" ajuda os mais necessitados a combater a pandemia no México

“El Chapo”, o maior narcotraficante do mundo e o campeão das fugas de várias prisões, está a ver o seu nome reaparecer no México. Joaquín Guzmán está a cumprir pena perpétua nos Estados Unidos, mas, em plena pandemia, a filha do traficante quer que o nome da família fique ligado ao apoio dos mais necessitados.

