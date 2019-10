Família de refugiados filma fuga do Afeganistão

Uma família de refugiados do afeganistão filmou durante três anos a fuga para a Europa com um telemóvel. As imagens deram origem a um documentário.

Trata-se da luta de uma família pela sobrevivência, que passou mais de três anos em fuga. Ao todo, percorreram cerca de seis mil quilómetros a pé, até a Alemanha.

