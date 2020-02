Governo chinês congratula-se com "controlo do coronavírus"

O governo chinês celebrou a "estabilização" do número de contaminações do coronavírus. Na China, de acordo com dados oficiais, o pico da gripe ter-se-á dado a 4 de fevereiro. No entanto, no resto do mundo, multiplicam-se os casos de contágio.

