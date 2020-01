Haiti: 10 anos depois, o país ainda não se refez da tragédia

Foi há anos que se começou a desenhar uma das maiores tragédias naturais do Século XXI. Um sismo de magnitude sete na escala de Richter, atingiu com violência o Haiti. O país era o mais pobre do mundo e ficou ainda pior. Morreram 316 mil pessoas e ainda hoje, dez anos depois, o país está por recuperar.

