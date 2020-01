Homem diz ser filho do Príncipe Carlos e Camilla

Com o Reino Unido prestes a abandonar a União Europeia, numa decisão sem precedentes, a família real enfrenta mais uma sombra. Avançou para tribunal um homem que alega ser filho do príncipe Carlos e de Camilla Parker Bowles. A ser verdade, o homem será mesmo o filho mais velho do príncipe Carlos, o que faria dele o segundo na linha de sucessão ao trono britânico.

