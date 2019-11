Incêndios na Austrália: nuvens de fumo avistam-se do Espaço

As imagens de satélite mostram a dimensão dos incêndios na Austrália. As nuvens de fumo dos 75 fogos ativos avistam-se do espaço e as autoridades apenas já tentam proteger famílias e bens.

O número de vítimas subiu na manhã desta quinta-feira para quatro, quando as autoridades encontraram um corpo carbonizado num caminho secundário.

As previsões não são otimistas: até domingo há temperaturas acima dos 35 graus e ventos fortes.

