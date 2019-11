Investigadores chegam à conclusão que trabalhar no escritório faz mal à saúde

O trabalhador de escritório do futuro vai ter os olhos inflamados, as costas tortas e as pernas cheias de varizes.

Uma equipa de investigadores no Reino Unido criou o protótipo do corpo do administrativo dentro de vinte anos e chamou-lhe "Emma".

Uma mulher desfigurada devido às condições de trabalho à secretária.

Sobre "Jornal das 8"