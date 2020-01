Irão: destroços do avião que caiu poderão ter sido contaminados

As autoridades iranianas vão anunciar este sábado qual a causa da queda do avião ucraniano esta quarta-feira.

É uma informação avançada por uma agência noticiosa do país, numa altura em que Teerão nega que o aparelho tenha sido abatido por qualquer míssil seu, como indicam vários países ocidentais.

A pressão sobre o Irão é cada vez maior, com novos vídeos do momento da queda do aparelho e informações que sugerem uma possível contaminação do local das investigações, com o uso de escavadoras.



Sobre "Jornal das 8"