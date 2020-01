Irão/EUA: uma "escaladazinha" de violência

Iranianos prometeram atacar onde mais doesse e não cumpriram. Trump, que ameaçou atacar mais de 50 locais no Irão caso a república islâmica atacasse americanos, também não cumpriu. A resposta do presidente ao bombardeamento no Iraque acabou por ser a mesma de sempre: mais medidas para estrangular a economia do Irão.

